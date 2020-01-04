نجما أسود الرافدين يلتحقان بالكويت الكويتي

توجه نجما المنتخب الوطني لكرة القدم، أمجد عطوان وعلاء عباس إلى الكويت تمهيداً للانضمام إلى صفوف الكويت الكويتي.

وقال مصدر مقرب من اللاعبين في حديث لـ السومرية نيوز، إن “اللاعبين أمجد عطوان وعلاء عباس، غادرا إلى الكويت للانضمام إلى صفوف الكويت الكويتي”.

وأوضح، أن “اللاعبين حصلا على كتاب الاستغناء من قبل ناديي الشرطة والزوراء وبالتالي سينضمان رسمياً لصفوف متصدر الدوري الكويتي”.

يذكر ان صفقة امجد عطوان بلغت 1.5 مليون دولار، في حين لم يتم الكشف عن صفقة عباس مع الفريق الكويتي.

ويشارك الكويت في ملحق دوري أبطال آسيا ويتصدر الدوري الكويتي حالياً.