نجل ميسي يفاجئ والده بشعار فريق آخر

كووورة/ حضر ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان، بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، في ملعب كامب نو، برفقة نجله تياجو.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه “أثناء المباراة، رسم الصبي على ورقة، وعرض الرسومات على والده الذي تفاجأ بوجود شعار يوفنتوس الذي يلعب له غريمه كريستيانو رونالدو.

وبحسب الصحيفة فإن “ميسي طلب من نجله الاحتفاظ بالورقة واستجاب الطفل”، أمام كاميرات الجماهير التي حضرت المواجهة.

يُذكر أن رونالدو انتقل لصفوف السيدة العجوز، الصيف الماضي، في صفقة تخطت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو.

ويُعاني ميسي مؤخرًا من إصابة بكسر في الذراع، تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية بالليجا، وتأكد غيابه عن قيادة الفريق الكتالوني 3 أسابيع.