“ميمي” يدير ظهره لأوروبا ويوجه بوصلته نحو نادٍ خليجي

اقترب نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، مهند علي “ميمي” من الانتقال إلى صفوف فريق الدحيل القطري للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل.

“ميمي” كان قد تلقى عروضاً من أندية أوروبية وعربية، لكنه فضل الانتقال إلى وصيف دوري نجوم قطر في نهاية المطاف.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ميمي اتخذ قراره النهائي بشأن اختيار وجهته المقبلة، حيث اختار الانتقال إلى صفوف الدحيل القطري”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “النادي القطري باشر بإصدار تأشيرة الدخول للاعب في الأول من تموز الحالي، والتي ستنتهي في التاسع والعشرين من أيلول المقبل”.

وبين المصدر، أن “قيمة انتقال ميمي قاربت الـ2 مليون دولار، وهو المقابل المادي، الذي حدده الشرطة للاستغناء عن خدمات اللاعب”.

يذكر أن نادي الدحيل القطري، قد أعلن رحيل مهاجمه يوسف العربي إلى أولومبياكوس اليوناني.