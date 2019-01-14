“ميمي” على رادار رينجرز الاسكتلندي

كشفت صحيفة “ديلي ريكورد” الاسكتلندية، أن مهاجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي “ميمي” يستحوذ على اهتمام نادي رينجرز الاسكتلندي تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمته السومرية نيوز أن “مهاجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي المطلوب في رينجرز، سجل هدفاً لمنتخب بلاده في كأس آسيا امام اليمن”.

واوضحت أن مهند علي “قريب من الانضمام لكتيبة المدرب ستيفن جيرارد، بالرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية بين الجانبين في الوقت الحالي”.

يذكر أن “ميمي” يقدم مستويات كبيرة مع اسود الرافدين في كأس آسيا وسجل هدفين خلال مباراتين للمنتخب امام فيتنام واليمن بدور المجموعات.