ميسي يتحدث عن “خائن” في منزله

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني، عن استفزاز نجله له، بسبب الهزيمة أمام ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019.

ميسي لديه ثلاثة أطفال، الأول “تياجو”، والثاني “ماثيو”، بالإضافة إلى “ثيرو”، من زوجته “أنتونيلا روكوزو”.

وقال ميسي لـTyCSports”: “”، “لقد كنا نلعب في المنزل، وقال أنا من مدينة ليفربول الذي هزمك، أنت برشلونة وأنا ليفربول”.

وأضاف ضاحكًا: “وبعد ذلك أصبح مع فالنسيا، لقد فازوا عليكم، أنا معهم!، لا يزال يدرك ما يفعله، ولكنه يحب الاستفزاز”.

وأنهى: “إنه يحتفل بأهداف ريال مدريد، تياجو (نجله) يغضب عندما يرى ريال مدريد يُسجّل أهدافًا، ولكن هو يذهب له ويحتفل بأهداف ريال مدريد”.