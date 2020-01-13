مقترح جديد لحل أزمة الاتحاد العراقي ودرجال

لا يمانع عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العراقي، الاستقالة نظير تنازل عدنان درجال عن شكواه ضد رئيس اتحاد الكرة ونائبه.

وقال مصدر مطلع في تصريحات لكورة، إن 4 أعضاء اجتمعوا فيما بينهم وقرروا تقديم استقالتهم تضامنًا مع رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار.

يأتي ذلك بعد إصدار مذكرة القبض على مسعود وجبار، جراء تلاعب الثنائي بالنظام الداخلي لاتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن هناك وساطة من برلماني لحل المشاكل العالقة بين الطرفين بشكل ودي من أجل سحب الشكاوى المقدمة من قبل عدنان درجال.

وأشار إلى أن هناك فقدان ثقة من قبل عدنان درجال حيال الطريقة التي يسعى لها مجلس إدارة الاتحاد، وهو الآخر يبحث عن ضمانات بعدم ترشح مسعود ونائبه في الانتخابات المقبلة.

ونوه المصدر أن رئيس اتحاد الكرة دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة في مدينة اربيل لحسم الاتفاق بتقديم استقالة جماعية وإتاحة الفرصة لتشكيل هيئة مؤقتة تأخذ على عاتقها تصحيح المسار والتحضير لانتخابات شاملة.