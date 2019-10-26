رئيس اتحاد الكرة: مقاعد العراق ستزداد في دوري أبطال آسيا

اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن مقاعد العراق ستزداد في دوري أبطال آسيا 2021.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في اجتماع اليوم للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لـكرة القدم، تطوير مسابقة دوري أبطال آسيا بإضافة ثمانية أندية جديدة ليكون العدد الإجمالي 40 نادياً وذلك عبر إضافة مجموعتين جديدتين واحدة في الغرب والأخرى في الشرق.

وقال مسعود في حديث للسومرية نيوز، إن “الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، قرر زيادة عدد الأندية في دوري أبطال آسيا، وبالتالي ستزداد فرص الأندية العراقية بالمشاركة في نسخة 2021”.

وأضاف أن “الاتحاد الاسيوي، لم يبلغنا حتى الان بالمقاعد الإضافية، لكنها ستقوم بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يكون لنتائج الأندية العراقي في البطولة دور في ذلك”.