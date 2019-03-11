مدرب وايتكابس: علي عدنان قوي جسدياً وسيجلب التوازن للفريق

اكد مدرب نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، مارك دوس سانتوس، الاحد، أن لاعبه علي عدنان، قوي جسدياً وسيجلب التوازن للفريق.

وقد اعلن وايتكابس انتقال عدنان الى صفوفه على سبيل الاعارة حتى الـ30 من حزيران المقبل، حيث من المقرر ان يعود الدولي العراقي الى فريقه السابق اودينيزي بعدما انهى عقد الاعارة الى صفوف اتلانتا.

وقال دوس سانتوس في تصريح للموقع الرسمي للنادي، “قمنا بتقييم كل فرصة ممكنة في سوق الانتقالات، وهذه الصفقة (يقصد عدنان) تسمح لنا بتعزيز مركز الظهير الأيسر، بينما نواصل استكشاف السوق خلال فترة سوق الانتقالات بشهر تموز المقبل”.

واوضح أن “عدنان موهوب جسدياً، عدواني، قوي في الهواء، وسيجلب التوازن للفريق مع عقلية دفاعية”، مبيناً أنه “متحمس للمجيء إلى هنا وتجربة اللعب في فانكوفر قبل أن يعود إلى إيطاليا”.

ومن المؤمل ان يصل عدنان الى كندا الاسبوع المقبل، بعد الحصول على شهادة النقل الدولية (ITC) وتصريح العمل والتأشيرات، فضلاً عن اكمال الفحص الطبي بنجاح.