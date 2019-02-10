محمد صلاح يفاجئ معجبيه بإطلالة جديدة تغير مظهره

فاجأ اللاعب المصري العالمي، محمد صلاح، معجبيه، اليوم الأحد، بإطلالة جديدة، غيرت من مظهره تماما.



وشارك جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له بعد حلاقته للحيته التي تميز بها.

وتبانيت تعليقات محمد صلاح على مظهره الجديد، ما بين إعجاب البعض به بعد حلاقة ذقنه، واختلاف البعض الآخر معه على هذه الخطوة، ومداعبة آخرين له، بالإشارة إلى أنه حلق شعر لحيته من أجل التبرع بها.

ويقف محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، على أعتاب تحقيق رقم قياسي مزدوج في حال تسجيله هدف أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، هدف محمد صلاح سيجعله أول لاعب منذ لويس سواريز يسجل 20 هدفا في الدوري والكأس خلال مواسم متتالية.

وإذا سجل صلاح هدفين، سيصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري مع ليفربول، خلال 62 مباراة.

يذكر أن ليفربول يحتل وصافة جدول الترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 بفارق الأهداف مع مانشستر سيتي المتصدر، وللريدز مباراة متبقية.