مجوهرات رونالدو تسرق الأضواء من جائزته

نحو مليون دولار هي قيمة المجوهرات التي ظهر بها نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال تواجده مؤخراً في دبي.

فقد كشفت صحيفة دايلي مايل البريطانيّة أن رونالدو ظهر وهو يرتدي ساعة GM-Master Ice من Rolex مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بحوالي 30 قيراطاً من الأحجار الماسيّة وتبلغ قيمتها حوالي 545 ألف دولار، وذلك بالإضافة إلى خاتم زواج مرصع بالماس تبلغ قيمته حوالي 70 ألف دولار وخاتم آخر زيّنته ماسة صفراء كبيرة ارتداه في الإصبع الوسطى، وتقدّر قيمته بحوالي 285 ألف دولار.

وتُعتبر قيمة هذه المجوهرات زهيدة مقارنةً بالأرباح التي حققها رونالدو خلال السنوات العشرة الأخيرة، والتي تُقدّر حسب مجلة Forbes بحوالي 800 مليون دولار، مما يجعله يحتلّ المرتبة الثانية في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم بعد الملاكم فلويد مايويذر.

وكان رونالدو وصل يوم السبت الماضي إلى دبي لتسلّم جائزة أفضل لاعب في حفل Dubai Global Soccer Awards، كما شارك الأحد بحلقة حواريّة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي الدولي للرياضة.

– هواية فاخرة:

يُعرف رونالدو بهواية جمع وارتداء الساعات والمجوهرات. وهو يمتلك مجموعة كبيرة من الساعات الفاخرة منها:

• ساعة نادرة من Franck Muller يبلغ سعرها نحو مليون دولار.

• ساعة Double Tourbillon 5349PT من Breguet المرصّعة بأكثر من 400 حبة من الماس، ويبلغ سعرها حوالي 800 ألف دولار.

• ساعة Jacob and Company المرصعة بحوالي 260 قيراطاً من الماس، ويبلغ سعرها حوالي 18 مليون دولار.

وهو ظهر في العام الماضي خلال المؤتمر الصحافي لنادي يوفنتوس، وهو يرتدي ساعة فاخرة مرصعة بالماس الأبيض والزمرد تجاوز سعرها مليون ونصف دولار أميركي.

وكان رونالدو وصل إلى دبي لتسلّم جائزته برفقة صديقته وأطفاله الأربعة. وأعلن في خطاب له عن شكره لكل الدعم الذي تلقاه من عائلته، وفريق عمله، وفريقه الوطني، وزملائه في فريق يوفنتوس. كما شكر مدينة دبي على استقبالها وخصّ بالشكر كل من صوّت له للحصول على جائزة أفضل لاعب للعام 2019.



