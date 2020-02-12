مارادونا في عمل تلفزيوني على “نتفليكس”

تستعد شبكة “نتفليكس” التلفزيونية لعرض مسلسل قصير، يظهر خلاله أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، ويتناول روابط المشجعين المتشددة في بلاده.

وسيحمل المسلسل الذي سيعرض على “نتفليكس” في 21 فبراير اسم “بويرتا 7″، وهو من إخراج أدريان كايتانو، المشرف على فيلم “أباتشي” الذي يروي السيرة الذاتية لنجم بوكا جونيورز الأرجنتيني كارلوس تيفيز، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

ونشر مارادونا في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، الإعلان الترويجي للعمل، وفيه يظهر النجم الأرجنتيني وهو يقول: “لقد أخطأت ودفعت الثمن، لكن كثيرين أخطأوا في الوقت الحالي، كرة القدم تدفع الثمن غاليا، كنت أعتقد أن هذا لن يحدث لكنه حدث بالفعل. لقد تلوثت الكرة”.

وبدت كلمات مارادونا في هذا المشهد من المسلسل مشابهة لما قاله في ملعب “لا بومبونيرا”، في مباراة اعتزاله عام 2001.

جدير بالذكر أن مارادونا لعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني بين عامي 1977 و1994، وقاد فريقه للفوز ببطولة كأس العالم سنة 1986، التي نظمتها المكسيك.

ورغم تألقه كلاعب لا سيما مع نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني، لم يحقق مارادونا نجاحا يذكر في ميدان التدريب، حيث خاض تجارب غير ناجحة أبرزها مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2010.