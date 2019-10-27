ليفاندوفسكي يحوّل بايرن إلى “نادي اللاعب الواحد”

كان بايرن ميونخ من الممكن أن يجد نفسه في النصف الخاطئ من جدول ترتيب الدوري الألماني، كما أن مستقبل المدرب نيكو كوفاتش يصبح محل شك أكثر من أي وقت مضى دون المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسجل ليفاندوفسكي 13 من أصل 24 هدفا سجلها النادي البافاري في الدوري الألماني، ليساهم في تصدر الفريق لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة قبل مباريات اليوم الأحد.

ولكن ماذا لو لم يكن ليفاندوفسكي موجودا؟ كان رصيد بايرن سيقتصر على تسع نقاط فقط مقابل تسجيل الفريق 11 هدفا واهتزاز شباكه 11 مرة أيضا، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميونخر ميركوس”، وهذه إحصائية افتراضية، لكنها تشير إلى مدى اعتماد بايرن ميونخ على المهاجم البولندي البالغ من العمر 31 عاما.

وكتبت صحيفة “سود دويتشه تسيتونغ”: “اف سي ليفاندوفسكي”، مشيرة إلى أن بنيامين بافار صاحب الهدف الأول خلال الفوز على يونيون برلين الصاعد 2 -1 يوم السبت يقتسم المركز الثاني في قائمة هدافي النادي البافاري رفقة فيليب كوتينيو وسيرجي نابري وإيفان بيريسيتش برصيد هدفين لكل منهم خلال تسع جولات من المسابقة.

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ الدوري الممتد 57 عاما يهز الشباك في كل من المباريات التسع الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وينفرد ليفاندوفسكي بالرقم القياسي بعدما عادله في المرحلة الماضية إذ كان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة بموسم 2015 – 2016.

وهز ليفاندوفسكي أيضا الشباك في أول ثلاث مباريات لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث أحرز خلالها خمسة أهداف للفريق كما هز الشباك في مباراة فريقه بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لتكون المباراة الرسمية الوحيدة لبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم هي المباراة الأولى للفريق في الموسم والتي خسرها صفر -2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

ولكن المهاجم البولندي أمامه الكثير من الأرقام القياسية التي يتطلع لتحطيمها، لعل أبرزها الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر والمتمثل في تسجيل 40 هدفا خلال موسم واحد من البوندسليغا.

كما أن مولر ينفرد برقم قياسي آخر يسعى ليفاندوفسكي لتحطيمه، وهو التسجيل في 15 مباراة متتالية على مستوى جميع المسابقات في موسم 1969 -1970.

وحتى الآن نجح ليفاندوفسكي في التسجيل في أول 13 مباراة من الموسم على مستوى جميع المسابقات، بعد إحرازه 19 هدفا وسيعادل الرقم القياسي لمولر إذا سجل في شباك بوخوم يوم الثلاثاء في كأس ألمانيا وكذلك خلال المباراة أمام اينتراخت فرانكفورت في “البوندسليغا” يوم السبت المقبل.