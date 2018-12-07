لهذا السبب سيرتدي اسود الرافدين قمصان “جاكو” في كأس آسيا

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، سبب ارتداء المنتخب الوطني لقمصان من شركة “جاكو” في كأس آسيا بالإمارات مطلع العام المقبل.

وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز إن “المنتخب الوطني سيرتدي قمصان من إنتاج شركة جاكو الألمانية في كأس آسيا لمقبلة”.

وأوضح أن “اتحاد الكرة لم يجدد تعاقده مع جاكو، لان عقد الشركة سينتهي في الخامس من كانون الثاني المقبل، لكنه أرسل ألوان قمصانه والشركة المنتجة خلال الفترة الماضية”.

وأضاف الخرساني أن “اتحاد الكرة سيستمع إلى العروض من الشركات العالمية الأخرى”، مبيناً أن “الاتحاد تلقى عروضاً من عدة شركات بينها اديداس وبوما وجيجوفا”.

يذكر أن “جاكو” شركة ألمانية تأسست عام 1989، وتزود عدد من المنتخبات بكرة القدم وكرة اليد والألعاب الاخرى.