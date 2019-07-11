لاعب ريال مدريد يتزوج صديقة طفولته “سراً”

احتفل اللاعب الويلزي غاريث بيل، بزفافه على صديقة طفولته إيما روس- جونز، والتي أنجب منها ثلاثة أطفال.

وأقيم حفل الزفاف بفيلا تقع داخل حصن “لا فورتاليزا” الذي يعود إلى القرن السابع عش على أحد شواطئ جزيرة مايوركا الإسبانية، وهي نفس الفيلا التي جرى فيها تصوير المسلسل الإنجليزي The Night Manager ، وفقا لوسائل إعلام إسبانية محلية.

وذكر موقع “دياريو دي مايوركا” الصحفي أن حفل الزفاف “السري” أقيم في العشرين من شهر حزيران الماضي وامتد لثلاثة أيام، كما أحضر اللاعب فرقة موسيقية من بريطانيا لإحياء حفل الزفاف واتفق كذلك مع مهندسين ديكور من ألمانيا.

ووفقا للموقع الإسباني، طلب اللاعب من جميع الشركات والعمال، المُتَفَق معهم للعمل خلال الاحتفال بالزواج، القيام بتوقيع اتفاق سري ينص على دفع غرامة تصل إلى 44.800 جنيه إسترليني في حالة تسريب صور من الاحتفال.