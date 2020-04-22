كورونا يهدد الفار في دوري الأبطال

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يدرس استكمال البطولات القارية هذا الموسم، بدون تقنية الفيديو.

وتم إيقاف كل البطولات المحلية والقارية في أوروبا حاليًا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن اليويفا يفكر في إيقاف تطبيق تقنية الفيديو بدوري الأبطال والدوري الأوروبي، بسبب عدم القدرة على تطبيق مسافات الأمان بين الحكام في غرفة التحكم الخاصة بالفار.

وأشارت إلى أن القرار قد يعلن بشكل رسمي، غدًا الخميس، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هناك اقتراحًا بوضع الشاشات الخاصة بالحكام أمام المقاعد المخصصة للجمهور حول غرفة الفار، لكن هذا الأمر لا يزال تحت الدراسة.