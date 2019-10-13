كوركيس: العشب الصناعي يقلق منتخبنا والطائرة الخاصة سهلت المهمة

أوضح باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخب العراق، أن الفريق يواصل تدريباته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كمبوديا، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال كوركيس في تصريح صحفي إن “المنتخب العراقي جاهز تمامًا للمباراة لكن ما يقلقنا فقط أرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة بين المنتخبين كونها من العشب الصناعي والتي تؤثر بشكل كبير على الجوانب المهارية وصعوبة تقدير الكرة في الأرضية الصلبة”.

وأوضح أن ذلك لم يضعف من عزيمتنا حيث واجه منتخبنا ظروفًا أكثر تعقيدًا وتمكنا من تجاوزها وسنركز على النقاط الثلاث من المواجهة لأنها ستضع منتخبنا ضمن المنتخبات المنافسة على بطاقة المجموعة وبالتالي أهمية المباراة واضحة للجميع وعلينا أن نخرج من اللقاء بالنقاط الثلاث”.

وأشار إلى أن الرحلة الجوية رغم أنها استغرقت وقتًا طويلًا قارب 11 ساعة لكنها لم تكن مرهقة كون الفريق غادر على متن طائرة خاصة، مخصصة من الخطوط الجوية العراقية وهذا ما سهل المهمة على منتخبنا واختصر الجهد على منتخبنا حيث تمكنا من خوض مران في أول يوم وصولنا إلى كمبوديا.

يشار إلى أن مباراة العراق وكمبوديا ستقام في العاصمة الكمبودية [بنوم بنه]، يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.