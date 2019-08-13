كشف جائزة بطل غرب آسيا ووصيفه

قال المشرف على بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم أحمد قطيشات الأردني الجنسية ان الاتحاد خصص جوائز لبطل البطولة والوصيف وأفضل حارس مرمى ولاعب وهداف البطولة.

ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن قطيشات قوله، ان “اتحاد غرب آسيا لكرة القدم خصص جائزة مقدارها 100 إلف دولار لصاحب المركز الأول و30 إلف دولار للفائز بالمركز الثاني، فضلا عن جوائز لأفضل حارس مرمى ولاعب وهداف البطولة”.

وسيسدل الستار عن بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق بنسختها التاسعة يوم الأربعاء المقبل باقامة المباراة الختامية التي ستجمع المنتخب العراقي مع المنتخب البحريني في الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب كربلاء الدولي.