كاتاينتش يعلن قائمته الاولية لمواجهتي فيتنام وهونغ كونغ في التصفيات المزدوجة

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، عن قائمته الاولية المتضمنة (٣٤) لاعبا تمهيدا لمواجهتي فيتنام و هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة {كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023}.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح صحفي “تلقيت القائمة الاولية للمنتخب الوطني من قبل المدرب كاتانيتش والتي من المزمع ان يتم تقليصها في ال٢٠ من شهر اذا الى (٢٣) لاعبا تحضيرا لمواجهتي فيتنام الودية وهونغ كونغ ضمن التصفيات المزدوجة.

واضاف ان “القائمة الاولية التي تم تحديدها لتأمين الحصول على اجراءات الفيزا بشكل مبكر شملت كل من: جلال حسن، محمد حميد، فهد طالب، علي كاظم، محمد صالح، ضرغام اسماعيل، علي عدنان ، حسن رعد ، مصطفى محمد جبر، مصطفى محمد الازيرج {الاولمبي}، احمد ابراهيم، ريبين سولاقا، سعد ناطق، علي فائز، ميثم جبار ، علاء مهاوي، فرانس بطرس، امجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، محمد قاسم، محمد رضا ، محمد مزهر {اولمبي}، ابراهيم بايش، حسين علي، محمد داوود، همام طارق، اشرف عبد الكريم، مازن فياض، مهند علي ، علاء عباس، علاء عبدالزهرة، ايمن حسين ، محمد قاسم نصيف {اولمبي}”.

وبين ان “مواجهة فيتنام الودية لا تزال قائمة حتى الأن حيث لم يردنا اي شيء مخالف لذلك وفي حال تم تغيير ملعب مواجهتنا امام هونغ كونغ بسبب انتشار وباء كورونا فسيصار الى خطة تحضيرية بديلة لمواجهة فيتنام حسب رؤية المدرب”.