كاتانيتش يعلن القائمة الاولية لاسود الرافدين في غرب آسيا 2019

اعلن مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، عن قائمة اسود الرافدين الاولية للمشاركة في بطولة غرب آسيا بكرة بالعراق 2019.

وسينطلق الحدث الكروي الكبير في غرب آسيا اعتباراً من 2 آب المقبل حتى 14 منه، بمشاركة تسعة منتخبات حتى الآن وهي العراق (البلد المضيف)، السعودية، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، اليمن، الكويت والبحرين.

وضمت القائمة الاولية 44 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: محمد حميد، جلال حسن، محمد صالح، علي كاظم.

خط الدفاع: علي عدنان، فرانس بطرس، ضرغام اسماعيل، نجم شوان، احمد ابراهيم، ريبين سولاقا، سعد ناطق، رعد فنر، ميثم جبار، عدي شهاب، مصطفى ناظم، علي فائز، علاء مهاوي، مصطفى محمد، سامح سعيد.

خط الوسط: صفاء هادي، بشار رسن، اسامة رشيد، كرار نبيل، محمد قاسم، ابراهيم بايش، مهدي كامل، وسام سعدون، احمد فاضل، ريوان امين، احمد ياسين، مازن فياض، همام طارق، احمد جلال، محمد خضر، نياز محمد، حسين علي، امجد عطوان، جستن ميرام.

خط الهجوم: محمد داود، مهند علي، علاء عباس، ايمن حسين، مهند عبد الرحيم، مروان حسين.