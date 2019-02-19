كاتانيتش يعلن استدعاء لاعبين جدد للمنتخب الوطني

أعلن مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، اليوم الاثنين، أنه سيقوم باستدعاء لاعبين جدد لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال كاتانيتش خلال المؤتمر الصحفي في مقر اتحاد الكرة، وحضرته السومرية نيوز، إن “المنتخب الوطني سيشهد استدعاء لاعبين جدد، حيث كلفت مساعدي أحمد خلف بهذا الأمر، خاصة مع إصابة عدد من اللاعبين السابقين في المنتخب”.

وأضاف، أن “لاعبي المنتخب الوطني يجب أن يتعلموا كيف يأكلون وكيف ينامون، نحتاج إلى الاتصال باللاعبين ونصيحتهم لكي يصلوا إلى المستوى الاحترافي”.

وعن مشاركة المنتخب الوطني في كاس آسيا، أكد المدرب السلوفيني، أن “البطولة أضافت المزيد من الخبرة للاعبين”، مضيفاً “أنا مقتنع تماماً بأداء اللاعبين في البطولة”.

وتابع، أن “المنتخب الوطني عانى من ضغط كبير في كأس آسيا، وفي كل مؤتمر صحفي كان الجميع يسأل هل سنفوز بكأس آسيا؟ لا أحد لا يحب الفوز، لكن هذا الأمر شكل ضغطاً لا سيما على اللاعبين الشباب”.