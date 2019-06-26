يونيو 26, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كاتانيتش يرفض تمديد عقده مع المنتخب العراقي

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فى :عالم الرياضة
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فوكس سبورت: كاتانيتش يرفض تمديد عقده مع المنتخب العراقي

كشفت شبكة “فوكس سبورت” الأميركية، أن مدرب المنتخب الوطني العراقي، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، رفض تمديد عقده بسبب احتمالية غياب عدد من اللاعبين عن المنتخب لوجود “مشكلة” في جوازاتهم.
اتحاد الكرة، كان قد تلقى كتاباً من لجنة النزاهة للمطالبة بنسخة من هوية الأحوال المدنية لـ72 لاعباً في المنتخب الوطني، كون هناك “شكوك حول صحة أوراقهم الثبوتية”.

وذكرت الشبكة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، أن “المنتخب العراقي، سيفتقد لخدمات العديد من لاعبيه في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر بسبب مشكلة في جوازات 72 لاعباً عراقياً”.

وتابعت، أنه “نظرًا لأنه من المحتمل أن يغيب عن أسود الرافدين، سلسلة من اللاعبين الرئيسيين في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا التي تبدأ في ايلول، فإن مدرب المنتخب العراقي ستريشكو كاتانيتش رفض التفاوض على تمديد عقده”.

تجدر الاشارة إلى أن عقد كاتانيتش، سينتهي في ايلول المقبل.

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