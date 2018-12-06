كاتانيتش يدعو ٢٨ لاعبا للانخراط بمعسكر الدوحة تحضيرا للاسيوية

دعا مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش ٢٨ لاعبا للانخراط في المعسكر التدريبي الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة في الثامن عشر من الشهر الجاري تحضيرا للبطولة الاسيوية التي ستضيفها الامارات مطلع العام المقبل.

وضمت القائمة اللاعبون ” جلال حسن ومحمد كاصد ومحمد حميد وفهد طالب ووليد سالم وسامح سعيد وعلاء مهاوي واحمد ابراهيم وعلي فائز وريبين سولاقه واحمد عبد الرضا وسعد ناطق وعلي عدنان وفرانس بطرس وهمام طارق واحمد ياسين وصفاء هادي وبشار رسن واسامة رشيد وامجد عطوان ومهدي كامل وحسين علي وعلي حصني ومهند علي ومهند عبد الرحيم وايمن حسين ومحمد داود وعلاء عباس”.