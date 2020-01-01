كاتانيتش يتطلع لاقتناص لاعبين جدد في تايلند

يتوجه مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، الى تايلند يوم الثلاثاء المقبل، لمراقبة لاعبي المنتخب الاولمبي في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وسيراقب كاتانيتش، لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي خلال البطولة من اجل ضم بعضهم الى صفوف المنتتخب الوطني الاول خلال الاستحقاقات المقبلة.

وسيلعب الاولمبي أمام استراليا في الـ8 من كانون الثاني الجاري، بينما سيواجه البحرين في الـ11 من الشهر ذاته، وسيختتم دور المجموعات بمواجهة تايلند في الـ14 من الشهر الجاري.

ومن المؤمل ان يخوض الاولمبي مباراة ودية امام السعودية يوم الجمعة المقبل.

وكان المدير الفني للمنتخب الاولمبي، عبد الغني شهد، قد كشف عن قائمة فريقه التي ستخوض غمار بطولة اسيا تحت 23 عاما والتي ستنطلق في الثامن من الشهر الجاري.

وضمت القائمة 23 لاعبا، وحسب الارقام اعتمادا على تعليمات الاتحاد الاسيوي من 1 الى 23 (اريان ابراهيم صفوك ومصطفى محمد جبر ومصطفى محمد معن ونجم شوان وعبد العباس اياد وامير العماري ومراد محمد وعلي قاسم ومحمد قاسم نصيف ومحمد رضا وعمر عبد الرحمن وعلي كاظم وايهاب جرير وحسين جبار وعلاء رعد واحمد سرتيب وحسن رائد ومعين احمد ومنتظر عبد السادة وصادق زامل ومنتظر ستار وحسام مهدي ومحمد مزهر).

وتشير تعليمات البطولة الى امكانية احداث تغيير على القائمة النهائية قبيل ست ساعات من المباراة الاولى التي سنخوضها امام استراليا.