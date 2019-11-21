كاتانيتش: نسير بخطوات ثابتة.. وطريقة اللعب تخصني

مؤكدًا أن توقف الدوري يؤثر على جاهزية اللاعبين البدنية

مدرب العراق في حوار لكورة: نسير بخطوات ثابتة.. وطريقة اللعب تخصني

خليجي 24 ليست هدفنا الأول.. لكن المنافسة على اللقب حق مشروع

لم أستبعد ميرام وياسين نهائيًا.. ونقطة البحرين مقنعة

بغداد – ميثم الحسني/ تعاقد منتخب العراق مع المدرب السلوفيني سريتشو كاتانيتش في وقت قصير قبل مشاركة أسود الرافدين في كأس آسيا مطلع العام الحالي بالإمارات.

وأعلن كاتانيتش أنه لن يعد بالمنافسة على لقب كأس آسيا، لكن حدد هدفه بالمنافسة بكل قوة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وبالتالي عمل وفق هذه الرؤية التي واجهت الكثير من الانتقادات كادت أن تنهي مسيرته مع أسود الرافدين.

“كووورة” حاور مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش قبل التوجه لبطولة خليجي 24 ومع انتهاء الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة، التي يحتل أسود الرافدين صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة:-

بداية هل أنت مقتنع بما حققه المنتخب العراقي في التصفيات حتى الآن؟

مقتنع جدا نحن حاليًا في الصدارة وبفارق نقطتين عن أقرب الملاحقين، وهذا يدل على سير المنتخب العراقي بخطوات ثابتة في الاتجاه الصحيح وفقًا لما خططنا له، ونأمل أن نكمل مسيرتنا ونخطف بطاقة التأهل للتصفيات الحاسمة.

بعض المتابعين غير مقتنعين بطريقة لعبك مع المنتخب.. ما ردك؟

طريقة اللعب اختصاص المدرب فهو الأقرب لاختيار الطريقة المثالية التي تتناسب مع إمكانية اللاعبين ومدى تطبيقهم لمفردات التكتيك، أنا أتبع الأسلوب الذي تنتهجه أغلب منتخبات وأندية العالم وهو أسلوب حديث أرى أنه الأنسب للكرة العراقية في الوقت الحالي.

هل نقطة التعادل أمام البحرين مقنعة؟

بالطبع كان هدفنا النقاط الثلاث وسعينا لها في المباراة، لكن في نفس الوقت النقطة ليست سيئة بل إنها إيجابية فريقنا حافظ على الصدارة واقترب خطوة أخرى نحو بطاقة التأهل، رغم أننا عانينا من الضغط النفسي والبدني فالفوز على منتخب إيران أخذ من اهتمام اللاعبين ومن جهدهم البدني، وبالتالي خوض مباراتين خلال خمسة أيام بنفس الرتم أمر صعب.

هل هناك إبعاد لجستن ميرام وأحمد ياسين بشكل نهائي؟

لا بالطبع.. تم إبعاد اللاعبيّن فقط في المباراتين الماضيتين وهذا أمر طبيعي، حيث أن المدرب يختار أدواته وفقا للمهمة ولجاهزية اللاعبين، وبالتالي تم إبعادهما أمام إيران والبحرين، ومن الممكن استدعائهما مجددًا.

ما تعليقك على توقف الدوري المحلي؟

لاشك أن الدوري المحلي يمنح اللاعبين الجاهزية البدنية طوال الوقت لكن الظروف التي مر بها العراق تسببت في تأجيل المسابقة، وقد تعود المنافسات بعد بطولة الخليج، فاللاعبون بحاجة إلى المنافسات، ولا شك أن ابتعاد بعضهم عن خوض منافسات الدوري تسبب في تراجع مستواهم البدني، لكن كل الأمور متوقفة على الوضع العام في البلاد.

تسرب في وقت سابق أنك لا ترغب في حضور بطولة الخليج.. ما ردك؟

لقد غادرت مع الفريق من الأردن إلى قطر للمشاركة في بطولة الخليج وبالتالي ما يقال أو قيل بات من الماضي وأنا مع الفريق وسندخل البطولة بقوة رغم أنها لم تكن هدفنا الأول بقدر ما نفكر في تصفيات المونديال لكن المنافسة على لقب البطولة حق مشروع سنسعى له، لأننا ندرك أن الجماهير العراقية دائما ما تبحث عن البطولات حتى وإن كانت تلك البطولات ودية.