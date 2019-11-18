كاتانيتش: نسعى بقوة للفوز غداً.. ونظيره البحريني: مباراة العراق صعبة جداً

أكد مدرب المنتخب الوطني، كاتانيتش، سعي المنتخب للفوز على نظيره البحريني غداً في التصفيات المزدوجة.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي للمباراة “هذه المباراة مهمة جداً أمام البحرين عقب فوزنا على ايران ونسعى بقوة لكسب نقاطها الثلاث”.

وأضاف ان “منتخب البحرين فريق جيد ومنظم وعلينا التركيز بقوة في هذه المباراة وجميع اللاعبين يقدمون ادوارهم في المباراة ولدينا أوراق جاهزة لتعويض واستبدال اي لاعب”.

وأكد ان “كل مباراة اسعى فيها للفوز والنقاط الثلاث ليست هناك خطة دفاعية او هجومية بل اسلوب الفريق وادارته لكسب الفوز هو الأهم بغض النظر عن الفريق المنافس”.

وأوضح كاتانيتش، ان “كل مباراة لها ظروفها وما يحيط بها لعبنا خلال الفترة السابقة مباراتين امام البحرين ولم نفز عليهم لذا اسعى ان افوز في مباراة الغد، وعلينا ان نلعب في اي مكان بنفس الروحية، نعم نحن افتقدنا اللعب على ارضنا وجمهورنا في البصرة ولكن هذا يجب ان يحفز لاعبينا اكثر لتحدي هذا الظرلإ”.

من جانبه قال لاعب المنتخب الوطني، بشار رسن ان “فرحة الفوز ونشوته على ايران طويناها ومباراة البحرين مهمة جدا لتعزيز تصدرنا للمجموعة “.

وأضاف “اتمنى تعزيز المستوى والاداء الذي قدمته في مباراة ايران ولي ثقة كبيرة بلاعبينا لتقديم الافضل”.

فيما وصف مدرب منتخب البحرين سوزا في المؤتمر الصحفي “مباراة العراق بانها صعبة جدا بمواجهة فريق يمتلك كل الامكانيات الفنية”.

وأضاف “لعبنا مباراتين أمام العراق خلال الفترة القليلة الماضية ونعرف جيدا أسلوب الفريق ومناطق القوة فيه”.

وأكد “نسعى لتعويض مافقدناه امام هونغ كونغ وتعزيز حظوظنا في الصدارة”.

وشدد على ان “الفريق العراقي يمتلك مساندة جماهيرية في عمان”.