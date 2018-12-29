كاتانيتش: لسنا اليابان أو كوريا أو إيران لنفوز بكأس آسيا

السومرية نيوز/ بغداد/ أكد مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، أن الفوز ب‍كأس آسيا ليس مضموناً للعراق فهو ليس مثل منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وايران، الذين يتواجد لاعبوهم في افضل البطولات بالعالم.

وقال كاتانيتش في تصريح لموقع الاتحاد الاسيوي، ترجمته السومرية نيوز إن “لقد تحسنت استعداداتنا بشكل جيد، كل شئ على ما يرام، نحن في قطر لمدة 10 أيام حتى الآن، المعسكر كان ممتازاً والجميع في حالة معنوية ليس لدينا لاعبين مصابين”.

واوضح: “لا أتحدث عن فرص التتويج بكأس آسيا، لأن كرة القدم هي لعبة غريبة جداً، لقد مرت أربعة أشهر فقط منذ أن كنت معهم ولكن ما أعرفه هو أنهم مجموعة سعيدة للغاية وهم ملتزمون تماماً”.

واضاف: “هذه الأيام كل مباراة صعبة، لماذا؟ لأنك يمكن أن تكون في يوم سيء وتخسر في مباراة كانت يجب ان تكون على الورق سهلة، هذا هو السبب في أنني أحترم جميع الفرق بالنسبة لي كمدرب فإن المباريات الأكثر صعوبة هي ضد اليمن وفيتنام، هم أيضا هنا لإظهار إمكاناتهم، فهم سيقاتلون ونحن سنحارب ليس هناك ما هو سهل”.

وأكد كاتانيتش: “يسألني العديد من الناس وحتى الصحفيين إن كان العراق سيفوز بكأس آسيا، كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا لأبذل قصارى جهدي، عن النتائج؟ حسنا، هذا يعتمد على الكثير من الأشياء، أيضا الحظ مهم جداً، أنت لا تعرف أبدا كيف سيكون رد فعل بعض اللاعبين الشباب لمواقف معينة، إنها لعبة ضغط في بعض الأحيان يثبت اللاعبون من مقاعد البدلاء أنهم أكثر أهمية من اللاعبين الذين يبدؤون اللعبة”.

وتابع: “أنا أعرف وظيفتي وأعلم ما أفعله، إذا قال شخص ما أننا سنفوز فلن أوافق، نحن لسنا اليابان أو كوريا الجنوبية أو إيران، يلعب لاعبوهم في افضل البطولات بجميع أنحاء العالم، نحن لسنا في هذا الموقف، كل ما يمكنني قوله هو أننا سنحاول وسيعطي اللاعبون 100٪”.

وأكمل: “أنا أفضل الفوز بالمباريات كفريق، يجب أن نلعب معاً كفريق يلعب بالقلب، يلعب بالعاطفة، ليس فقط في المباريات ولكن أيضاً أثناء التدريب”.

وبين” “لا يوجد فريق يعتمد على لاعب واحد، سواء كان فريقًا من آسيا أو من أي مكان آخر في العالم، فلا يوجد لاعب يمكنه الفوز بمباراة بمفرده، إذا جاء أي لاعب ويقول لي “سأفوز في هذه المباراة” ، فلن أتفق معه، سأقول له “حسناً ، اذهب واسمح لنا برؤيتك تفعل ذلك بنفسك، سنرى وإذا لم يفعل ذلك، سوف أطرده”، (يضحك) هذه مزحة.

واختتم حديثه بالقول: “لقد أخذت هذا العمل تحديًا لأنني أعرف أن للعراق ماضٍ عظيم، لديهم الكثير من اللاعبين الموهوبين، اعتقدت أن هذه كانت فرصتي بالنسبة لي للقيام بشيء جيد لهؤلاء الرجال”.