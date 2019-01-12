كاتانيتش: سأفرح لو وجدت 10 لاعبين مثل همام طارق في المنتخب الوطني

اكد مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، الجمعة، أنه سيفرح في حال وجد 10 لاعبين في اسود الرافدين يلعبون مثل اللاعب همام طارق، فيما أكد استعداد منتخبه لمواجهة اليمن في الجولة الثانية من كأس آسيا بالامارات 2019.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “مباراة فيتنام اصبحت من الماضي واستعدادتنا انتهت لمواجهة اليمن، ولحسن الحظ حققنا الفوز أمام فيتنام”.

واوضح بالقول: “اعرف كل شيء عن منتخب اليمن وسيلعبون مثل طريقة فيتنام وسيحاولون التسجيل منذ البداية، علينا التزكيز في المباراة وليس من الضروري ان نفوز بالتشكيلة التي ستبدأ في اي مباراة”.

واضاف أن “همام طارق لاعب محترف واشراكه في مباراة فيتنام كان ايجابياً، وسأفرح لو تواجد عشرة لاعبين مثل همام لكني لم اقل بأنني اخطأت بعدم ادخاله امام فيتنام، فاللاعب دخل بالوقت المناسب”.

وعن جاهزية اللاعب علي حصني، أكد كاتانيتش أن “حصني اشترك في تدريبات الامس وساقرر اذا ما كان سيلعب المباراة غداً او لا”.

وبين بالقول، أنا “لا اختار التشكيلة الا في يوم المباراة، والسبب اريد ان اجعل الجميع بتركيز للمباراة فلو حدث أمر طارئ لاحد اللاعبين المتواجد في التشكيلة في يوم المباراة ساجد البديل الجاهز”.

واختتم حديثه بالقول: “لست مسؤولا عن ما يقوله الاعلام والامر لا يؤثر علي أبدا وان تاثر اللاعبين بالأمر فهذا عائد لهم وعليهم ان يتجاوزوا الامر”.