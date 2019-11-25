قطر تدعو خمسة لاعبين عراقيين سابقين لحضور افتتاح خليجي 24

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24 التي تستضيفها دولة قطر دعوة رسمية لخمسة لاعبين عراقيين دوليين سابقين لحضور الافتتاح الرسمي للبطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ووجهت الدعوة لكل من رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي و نائبه الاول فلاح حسن كذلك وجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة رسمية الى اللاعبين الدوليين السابقين هادي احمد و علاء احمد لحضور البطولة الخليجية، فضلا عن توجيه الدعوة لرئيس اتحاد الكرة الأسبق حسين سعيد.

و من المؤمل وصول نجوم الكرة العراقية السابقين اليوم الى قطر اذ تحملت اللجنة المنظمة تكاليف السفر و الإقامة كافة.