قذيفة ميمي ضمن الأهداف المرشحة لجائزة أجمل هدف في كأس آسيا

رشح موقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، هدف لاعب المنتخب الوطني مهند علي “ميمي” ضمن الأهداف الأجمل خلال البطولة.

وشهدت البطولة لحظات ممتعة ومثيرة، تضمنت العديد من الأهداف الرائعة، قبل أن يتوج منتخب قطر باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل “ميمي” هدفاً رائعاً في مرمى اليمن بعدما تخطى المدافعين وسدد كرة قوية سكنت في الزاوية اليسرى للمرمى اليمني.

والى جانب “ميمي” رشح الاتحاد الاسيوي اهداف كل من: الهندي سونيل تشيتري والصيني وو لي والفيتنامي نغوين كوانغ هاي والياباني تسوكاسا شيوتاني والاردني بهاء عبدالرحمن والقطري عبد العزيز حاتم “هدفين” ومواطنه الاخر المعز علي “هدفين ايضاً”.