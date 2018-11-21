فينوس وليامز تتوصل لتسوية حول قتل بالخطأ

أظهرت سجلات قضائية، أن لاعبة التنس الأمريكية، فينوس وليامز، توصلت لتسوية بشأن حادث قتل خطأ، يتعلق بحادث سير كانت طرفا فيه، في يونيو حزيران 2017، بالقرب من منزلها في فلوريدا.

ولم يرد في السجلات القضائية بنود الاتفاق، الذي تم بين وليامز وورثة جيروم بارسون (78 عاما)، الذي توفي في الحادث.

لكن القضية التي كانت منظورة أمام محكمة بالم بيتش كاونتي، أغلقت في 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وليامز، أو من ورثة بارسون بشأن المسألة.

وتوفي بارسون، الذي كان في سيارة تقودها زوجته ليندا بارسون (68 عاما)، بعد 13 يوما من حادث التصادم مع سيارة فينوس الرياضية الكبيرة.

وقالت الشرطة في البداية إن فينوس تتحمل اللوم، بعدما انتهكت لوائح السير في الحادث، الذي وقع بالقرب من منزلها، قبل أيام من مشاركتها في بطولة ويمبلدون.

وبعدها قررت الشرطة عدم توجيه أي اتهامات لفينوس بشأن الحادث، لأن مقاطع فيديو لكاميرات مراقبة، أظهرت أن وليامز دخلت التقاطع بطريقة صحيحة وقانونية، لكن سيارة ثالثة لا علاقة لها بالحادث، أجبرتها على التوقف عند المنطقة التي وقع فيها التصادم.

وتحتل فينوس وليامز حاليا المركز 39، في تصنيف اتحاد اللاعبات المحترفات.