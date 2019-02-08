“فيفا” يصدر تقريراً بشأن التصنيف الدولي

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، تقريراً حول أحدث تصنيفات FIFA / Coca-Cola العالمية.

وقال “فيفا” في تقريره الذي ترجمته السومرية نيوز، إن “قطر بطلة آسيا المتوجة حديثاً، تقدمت إلى المرتبة 55 في أحدث تصنيفات FIFA / Coca-Cola العالمية، حيث ارتقت 38 مركزاً – ووصلت إلى أفضل موقع لها منذ عام 1993 – على خلفية نجاحها المذهل في الإمارات العربية المتحدة”.

واضاف “كانت بطولة كأس آسيا لكرة القدم مسؤولة تقريباً عن جميع التغييرات الملحوظة في هذا الترتيب الأول في عام 2019 ، مع ندرة المباريات في الاتحادات الكونفيدرالية الأخرى التي تركت المراكز العشرين الأولى دون تغيير – وبلجيكا ما زالت في المركز الأول”.

وبين أن “قطر ليست الفريق الوحيد الذي صعد بأسلوب مذهل، أما منتخبات اليابان الذي كان في المركز (27) وصل الى المركز (23) ، بينما سجلت كوريا الجنوبية صعوداً جيدأ من المركز (38) الى المركز (15)، الإمارات العربية المتحدة من المركز (67) صعد 12 مركزاً والأردن صعد 12 مركزاً واصبح في المركز 97”.

وعن المنتخب الوطني، أشار “فيفا”، إلى إن “هناك أيضا تحركات صاعدة كبيرة، مثل العراق الذي صعد ثمانية مراكز واصبح في المركز 80، إيران صعدت سبع مراكز لتصبح في المركز 22 وأوزبكستان صعدت ستة مراكز لتصبح في المركز 89”.

وبين أنه “من النتائج الأخرى لهذه التغييرات أن آسيا قد عززت أعدادها في أعلى 50 مرتبة في الترتيب، ويمثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن أربعة فرق، أحدها في النسخة الأخيرة، ويقف الآن على مستوى أفريقيا، التي استنزفت أعدادها من قبل الكونغو الديمقراطية التي تراجعت مرتبتين”.