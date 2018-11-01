“فيفا” يدرس إمكانية تقاسم حق استضافة مونديال قطر 2022

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، امكانية زيادة عدد منتخبات وتقاسم حق استضافة كأس العالم في قطر 2022 مع دول أخرى في المنطقة.

وقال رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو، في كلمة أمام الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن “اللجنة المنظمة تسعى لزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر وتقاسم حق استضافة النسخة الموسعة مع دول أخرى في المنطقة”.

وأوضح قائلًا: “يجب أن نرى ما إذا كان ذلك ممكنًا، إذا كان شيئًا من الممكن تنفيذه. نتناقش مع القطريين وأيضًا مع آخرين في المنطقة ونأمل في حدوث ذلك”.

وأضاف: “لقد قررنا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا، وهذا سيحدث في 2026.”.

والجدير بالذكر، أن الفيفا كان قد قرر هذا العام زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 32 إلى 48 فريقًا، بينما ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة العدد في النسخة المقررة إقامتها في قطر بعد أربع سنوات.