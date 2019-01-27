فيديو.. “رشوة إماراتية لعراقيين قبل مباراة قطر”

فيديو.. مفاجأة مدوية.. “رشوة إماراتية لعراقيين قبل مباراة قطر”

نشرت قناة عراقية فضائية تسريباً صوتياً ادّعت فيه قيام الإمارات بتقديم رشوة مالية كبيرة إلى عدد من الإعلاميين العراقيين، قبل المواجهة التي لعبها أسود الرافدين أمام المنتخب القطري في الدور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا 2019.

ووفق ما نشره برنامج “كورة”، الذي تبثه قناة “الفرات” الفضائية، فإن المبلغ النقدي، “الرشوة”، الذي قُدم إلى الإعلاميين العراقيين وصل إلى نحو ربع مليون دولار أميركي، بحسب ما قاله أحد الصحافيين، الذين يتحدثون في التسجيل الصوتي، إذ قال إنه رفقة ثلاثة صحافيين رفضوا أخذ الأموال، التي وصلت بعد المواجهة مع إيران وقبل لقاء قطر.

وأكّد علي السالم مقدم برنامج “كورة” على قناة “الفرات” أن الرشوة قُدمت إلى الإعلاميين العراقيين من قبل ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ووصف ضيف البرنامج أن ما حصل من قبل بعض الصحافيين العراقيين معيب ومخجل بشكل كبير، ولا يتناسب مع تاريخ الصحافة العراقية، وأي صحافي أو إعلامي يكون في مهمة يجب عليه تمثيل أخلاق الصحافة العراقية، وهذا الحالة وصمة عار في تاريخنا، ويجب فتح تحقيق من قبل نقابة الصحافيين العراقيين، والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، والاتحاد المرئي أيضاً، حتى تنتهي مثل هذه المظاهر السلبية، على حد قوله.

يذكر أن المنتخب العراقي غادر بطولة كأس الأمم الآسيوية من دور الـ(16)، بعدما خسر أمام قطر بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، إذ سجل بسام الراوي مدافع العنابي الهدف الوحيد، عبر ضربة حرة مباشرة.