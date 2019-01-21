غداً.. مباراة العراق وقطر تشهد حالة نادرة في كرة القدم

تشهد مباراة المنتخب العراقي والقطري، في ختام دور الـ16 من كأس آسيا 2019، المقررة غدا الثلاثاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حالة نادرة في ملاعب الساحرة المستديرة.

ويدور الحديث عن مدافع المنتخب القطري بسام هشام الراوي العراقي الأصل {مولود في سوريا}، والذي سجل الهدف الأول للعنابي في كأس آسيا 2019، خلال مباراة لبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتهت لصالح قطر بهدفين نظيفين.

واللافت في الموضوع أن والد بسام، هشام الراوي، لاعب كرة قدم عراقي تألق في ناديي الزوراء والجوية في تسعينيات القرن الماضي، ومثل أسود الرافدين في تصفيات أمم آسيا 1996.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن شعور والده في المباراة المرتقبة، وعن المنتخب الذي سيشجعه هل هو العراق أم قطر؟.

كما علق البعض قائلا:”تخيلوا أن يسجل الراوي هدفا على العراق”.

هشام علي لاعب منتخب العراق السابق والذي مثل أسود الرافدين في تصفيات أمم آسيا 1996، وحاليا ابنه بسام الراوي يتواجد في بطولة 2019 في صفوف منتخب قطر سبقهم في ذلك كابتن منتخب العراق في بطولة 1976 مجبل فرطوس وابنه علي مجبل الذي مثل قطر ايضا في بطولة 2004.

ويلتقي المنتخبان العراقي والقطري مساء غد الثلاثاء على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، وسيتأهل الفائز من المباراة للدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية والبحرين.