علي عدنان كلمة السر في انتقال “ميمي” الى يوفنتوس

يستحوذ نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة العراقي مهند علي “ميمي”، على اهتمام العديد من الاندية الاوروبية التي تتسابق للظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

واكد موقع “توتو ميركاتو ويب” الايطالي، أن “إدارة نادي يوفنتوس ستجتمع مع الوسيط المصري كريستيان إيميل خلال الاسبوع الجاري من اجل التفاوض حول امكانية ضم مهند علي”.

إيميل والذي يعد وكيل اعمال لاعب المنتخب الوطني علي عدنان، تواجد خلال كأس آسيا وحاول الوصول الى “ميمي” في فندق المنتخب الوطني، لكن الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني بالخروج من الفندق كي لايؤثر على اداء اللاعب في البطولة.

وعلى سياق متصل ووفقاً لصحيفة “حوريت” التركية فإن “نادي غلطة سراي التركي قدم عرضاً مغرياً لنادي الشرطة بلغ 2 مليون يورو بالاضافة الى حوافز تصل الى مليون يورو”.

عقد “ميمي” ينتهي مع القيثارة الخضراء في 30 حزيران 2021.