عراقي يافع يطرق ابواب برشلونة

تستحوذ منافسات بطولة اكاديميات برشلونة، على اهتمام العديد من كشافة المواهب لاصطياد لاعبين مميزين تمهيداً لضمهم الى فرقهم الاوروبية.

ومن هؤلاء اللاعبين المميزين، يتواجد العراقي اليافع علي المالكي، الذي يلعب في صفوف فريق الناشئين باكاديمية برشلونة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وصنف ضمن افضل المواهب الصاعدة في ولاة كاليفورنيا.

المالكي، ذو الـ14 عاماً ولد في الولايات المتحدة الاميركية ومن ابوين عراقيين وتحديداً من محافظة البصرة، اللاعب يجيد اللعب في مركز خلف المهاجمين وكذلك اللعب على الرواق.

ويطمح المالكي لارتداء قميص اسود الرافدين، تحت قيادة مدرب منتخب الناشئين عماد محمد ومن ثم التدرج في منتخبات الفئات العمرية وصولاً للمنتخب الوطني في المستقبل.