عبد الخالق مسعود: فوزي بعضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انتصارٌ للعراق وكوردستان

رووداو – أربيل/ فاز رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ29 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ماليزيا، فيما أكد مسعود أن ما حصل انتصارٌ له وللعراق وكوردستان.

وحصل مسعود على 37 صوتاً في الانتخابات المقامة حالياً في ماليزيا، ليمثل العراق في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبدالخالق مسعود، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “الفوز لم يكن سهلاً كما كان يتصور البعض، بل كانت صعبةً للغاية”.

وأضاف مسعود: “أعملُ منذ عدة سنوات لكي أصبح عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والحمد لله نجحت هذه المرة في الحصول على 37 صوتاً من أصل 46”.

مشيراً إلى أن “ما حصل انتصارٌ له وللعراق وكوردستان، وأن الجماهير من زاخو إلى الفاو كانت تترقب هذا الانتصار”.

ولفت مسعود إلى أنهم “سيسعون إلى الحصول على العديد من المكاسب، مثل الدورات التدريبية والتحكيمية على مستوى الفيفا، لكي يستفيد منها المدربون العراقيون”.

وأوضح أنه “كان لرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان آل خليفة، والشيخ أحمد فهد، دور كبير في تحقيق هذا النجاح، من خلال الدعم الذي قدماه له”.

يذكر أن سلمان بن إبراهيم آل خليفة، فاز للدورة الثانية بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.