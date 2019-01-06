صورة.. “فضيحة” تطال المنتخب السوري لكرة القدم

شفق نيوز/ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبرته “فضيحة” للمنتخب السوري لكرة القدم المشارك في بطولة آسيا المقامة في الإمارات حيث ظهر بزي يحمل إشارة “صنع في تركيا”.

ونشر رواد مواقع التواصل صورا قيل فيها إنها لقمصان المنتخب وكتب عليها “صنع في تركيا”، ما أثار انتقادات واسعة. خاصة وأن سوريا تنظر إلى جارتها الشمالية على أنها دولة احتلال.

من جانبه رد الاتحاد العربي السوري لكرة القدم على الهجوم الذي تعرض له على مواقع التواصل.

وأسف الاتحاد في بيان نشره على صفحته الرسمية في “فيس بوك”، لتوقيت إثارة الموضوع عشية افتتاح النهائيات الآسيوية، بما لا يصب في مصلحة المنتخب.