صحيفة إيطالية عن ميمي: هدف يوفنتوس يلمع من جديد

علقت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الايطالية، الاربعاء، على هدف نجم الشرطة والمنتخب الوطني مهند علي “ميمي” في مرمى النفط بالدوري الممتاز، امس الاول الاثنين.

وسجل “ميمي” هدفاً رائعاً في مرمى النفط على طريقة الارجنتيني ليونيل ميسي، حين تخطى ثلاثة مدافعين من النفط، ليسجل هدفاً في غاية الروعة ويساهم في فوز فريقه بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة.

ونشرت الصحيفة مقطع الفيديو، وعلقت عليه قائلة: “لا يزال مهند علي “ميمي” يلمع وكان هذا الفيديو آخر ابداعته، بتسجيله هدفاً رائعاً في مرمى النفط”.

واضافت أن “اللاعب العراقي، دخل ضمن اهتمامات اليوفنتوس كانون الثاني، حيث قيم المدير الرياضي فابيو باراتسي، بتقييمه في سوق الشتاء مؤجلاً المفاوضات الى الصيف المقبل”.