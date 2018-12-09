شباب الصالات يبلغ نهائيات اسيا بفوز كبير على الامارات

بلغ منتخب شباب العراق لكرة الصالات، نهائيات كأس آسيا 2019، عقب تغلبه على الامارات بسبعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وتمكن ليوث الرافدين بهذا الفوز، من حصد صدارة المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا بعدما حقق فوزين، الاول كان امام البحرين بخمسة اهداف لهدف، فيما الثاني كان امام الامارات بسباعية اليوم السبت.

وقال رئيس لجنة الصالات في اتحاد الكرة غالب الزاملي في حديث للسومرية نيوز إن “تأهل العراق جاء باستحقاق وتم باعمار حقيقية للاعبين للمرة الاولى، حيث راقبنا اللاعبين عن كثب منذ التجمع الاول للمنتخب حتى انطلاق التصفيات”.

واوضح “منتخب شباب العراق لم يخض معسكراً خارجياً، بل تحضر لهذه التصفيات في معسكر واحد اجري في العراق وتواصلت معهم شخصياً للوقوف على استعداداتهم”.

واضاف ان “اللاعبين لاول مرة يلبسون قميص العراق ويلعبون خارج ارض الوطن، وتم استدعائهم من جميع محافظات العراق من زاخو الى البصرة وحققوا الانجاز بالرغم من ضعف البنى التحتية”.