شاهد رقصة مثيرة أشعلت حماس الآلاف

أشعلت تلك الرقصة حماس الآلاف من المشاهدين، ما جعلها الأكثر رواجا في الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن بعضهم أشار إلى أنها تستحق أكثر من 10 درجات.

ونشرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية تقريرا عن رقصة الجمباز الإيقاعي المثيرة، التي قامت بها كاتلين أوهاشي، خلال مشاركتها في بطولة الجامعات للجمباز في جامعة كاليفورنيا.

وحصلت أوهاشي على 10 درجات من جميع الحكام، الذين شاهدوا الرقصة، وهنأوها بأنفسهم عقبها.

ويظهر من الفيديو، لاعبة الجمباز كاتلين أوهاشي، 21 عاما، وهي ترقص على أنغام أغنيات مستوحاة من أنغام “ملك البوب” مايكل جاكسون، وعدد من أغاني آر آند بي الشهيرة.

وقالت فاليوري كوندوس فيلد، مديرة رياضة الجمباز بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “النمط الذي كانت ترقص به صعب للغاية، تؤدي الرقصة بطريقة سريعة ومتهورة ومجنونة”.

وحظى مقطع الفيديو لرقصة الفتاة المثيرة أكثر من 24 مليون مشاهدة في يوم واحد فقط، واتفق معظم المشاهدين أنها تستحق أكثر من مجرد “10 درجات”.