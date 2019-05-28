شاهد.. حكم “هداف” يُسجل هدفا بالخطأ ويحتسبه

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الهولندي، لقطة طريفة، عندما سجل حكم المباراة خطأ في شباك مرمى أحد الفريقين، واحتسب الهدف بكل بساطة!

وبينما كان فريق “هاركيماس بويز” يقود هجمة منظمة خطيرة، على مرمى فريق “هويك”، وأثناء ارتباك اللاعبين، سدد مهاجم هاركيماس كرة عرضية، ردها مدافع هويك بكعبه، ليسددها الحكم خطأ بيسراه وتتجاوز خط المرمى، ويضطر الحكم “الهداف” إلى احتساب الهدف الذي سجله بنفسه لصالح فريق “هاركيماس”.

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اللقطة التي أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت تعليقات كثيرة، أظهرت بطء تصرف الحكم، وعدم سرعة تفاعله في منطقة الجزاء، فيما علّق آخرون بأن الحكم جزء طبيعي من الملعب، تماما مثل القائم، وأي اصطدام للكرة به وعودتها إلى داخل الملعب يعتبر طبيعيا، وعلى اللاعبين استئناف اللعب، وهو ما لم يقم به لاعبوا فريق هويك، حينما لم يستطيعوا رد كرة الهدف الدقيقة التي سددها بفنيات عالية، وإن كان ذلك عن غير قصد، لتتجاوز خط المرمى.

وانتهت المباراة بفوز فريق هاركيماس بويز بنتيجة 4-2.