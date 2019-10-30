أكتوبر 31, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شاهد.. جدول مباريات بطولة خليجي 24

التاريخ:
فى :عالم الرياضة
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شاهد.. جدول مباريات بطولة خليجي 24

 نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاربعاء، جدول مباريات بطولة خليجي 24 والتي ستشارك فيها خمسة منتخبات هي قطر المضيفة، العراق، وسلطنة عمان حاملة اللقب، إضافة إلى الكويت واليمن.
وستغيب عن البطولة منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين، في ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية المستمرة منذ تموز 2017، حين قطعت الرياض وأبوظبي والمنامة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وستقام البطولة بين 24 تشرين الثاني والسادس من كانون الاول، بعدما كان موعد انطلاقها محددا سابقًا في 27 من تشرين الثاني، بنظام دوري من مجموعة واحدة.
ادناه الجدول الكامل للبطولة:

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