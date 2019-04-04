ستيف نيكول: محمد صلاح فقد عقله

قال أسطورة ليفربول السابق، ستيف نيكول في حديث لـ”إي إس بي إن”، ان مستوى اداء صلاح سيء فقط في النصف الثاني من الموسم. مشيراً إلى ان “صلاح فقد عقله”. واضاف ان تأثير “العقم التهديفي” لصلاح على ناديه بقوله : “عندما يتجه إلى المرمى، فأول شيء يخطر في بالك أنه لن يسجل. لقد كنت أصلى بأن يمرر الكرة لماني، لقد كنت أعلم أنه إن لم يمرر الكرة فلن تسكن الشباك”.

واشار الى ان “الشيء المثير للقلق والذي أفكر فيه الآن هو من أين سيقوم ليفربول بتسجيل الأهداف ومن أين ستأتي”.

وأوضح: “بحسب خطة المدرب يورغن كلوب، يقوم الهجوم المكون من ثلاثة لاعبين وهم الأفضل عنده بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنهم يكونوا في المستطيل الأخضر للتسديد. يوجد الآن لاعبان يقومان بتمرير الكرة في الخط الأمامي وهما ماني وفيرمينو، في حين لدى مانشستر سيتي مجموعة من اللاعبين يقوموا بوضع الكرة في الشباك”.

وسبق لنيكول أن تعرض لصلاح بشكل سلبي، حيث وصف صفقة التعاقد معه عندما قدم من روما بأنها خاطئة لارتفاع قيمتها مقارنة بما سيستطيع النجم المصري تقديمه بوجود لاعبين متميزين في الفريق، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان صلاح قد شارك في تسجيل الهدف الحاسم لليفربول في الوقت القاتل أمام توتنهام “الاثنين” 2-1، بمساعدة من “نيران صديقة” بعد خطأ فاح للحارس هوغو لوريسس، لكن الهدف لم يحتسب له، واستمر سجل صلاح خالياً من الأهداف في آخر 8 مباريات مع ليفربول في جميع المسابقات.