زلزال سداسية الشباب يدفع إدارة الشرطة لقرارات حاسمة

يمر الشرطة العراقي بحالة من عدم الاستقرار جراء الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب السعودي بنتيجة (6-0).

تلك الخسارة وضعت الشرطة أمام الانتقادات الحادة وبات الفريق مثار انتقاد لاذعة من قبل وسائل الإعلام والمختصين ما دفع الإدارة للبحث عن خطوات ثابتة لإعادة التوازن إلى الفريق وترميم الصفوف قبل خوض مباراة الإياب والمقررة يوم 20 يناير / كانون ثان المقبل.

ويرصد في السطور التالية عددًا من القرارات التي اتخذتها إدارة نادي الشرطة في الفترة الأخيرة ومدى تأثيرها على مسار فريق الكرة.

وقررت إدارة النادي تعيين المدرب الدكتور صالح راضي، كمدير فني، بينما ذهب آخرون إلى أن راضي قدم إلى النادي بصفته مستشارًا فنيًا وإدارة النادي تخطط لأمر ما غير معلن.

وكشفت مصادر، أن إقالة المدرب الصربي ألكسندر إليتش، أحد الحلول التي ستلجأ لها الإدارة قريبًا، وهناك تسريبات من مقربين بأن هناك حالة امتعاض من المدرب لتحمله مسؤولية خسارة الفريق بنتيجة ثقيلة.

وأضافت أن الإدارة ذهبت للبحث عن حلول تصحيحية قد تتسبب في إرباك المدرب حال عدم توافقه مع المدير الجديد صالح راضي.

ودخلت إدارة الشرطة في مفاوضات للتعاقد مع مدرب حراس مرمى الطلبة، عماد هاشم، لينضم إلى الجهاز الفني، متجاهلة نصيحة المدرب الأردني المساعد هيثم شبول بالتعاقد مع المدرب عبد الرؤوف الكتة.

ويشير ذلك الاتجاه إلى بداية الاختلافات في الرؤى مع الجهاز الفني وهناك رؤية جديدة وتخطيط فني بدأ يظهر في الأفق، وهو ما يثير الجدل حول إمكانية التخلي عن المدرب الصربي ألكسندر إليتش.

وفرط نادي الشرطة بمحترفيه الكونغولي موباكو والمالي الحسن ديالو اللذين يعدان من الإضافات النوعية للفريق، في قرار أثار استغراب أنصار النادي.

ودخل الشرطة منافسات البطولة العربية بدون محترفين مما أضعف من خيارات المدرب خصوصًا في الجانب الهجومي، على خلاف الأندية المنافسة والتي لعب المحترفون دورًا بارزًا في نتائجها الإيجابية.

الاستغناء عن لاعب محوري ومهم بحجم أمجد عطوان، سيكون بمثابة خسارة كبيرة لفريق الشرطة خصوصًا أن تأثير غيابه كان واضحًا على الفريق في المباراة الماضية أمام الشباب السعودي.

وأشارت مصادر، إلى أن إدارة الشرطة ستدخل نفسها بدوامة كبيرة في رحلة البحث عن لاعب بديل، حال استغنت عن لاعب بقيمة وإمكانيات أمجد عطوان.

أما إبعاد اللاعب شيركو كريم تحت أعذار إدارية لم يفصح النادي عن تفاصيلها، فيؤكد أن هناك خطوات لاحقة مماثلة قد تطال بعض اللاعبين ممن ترى الإدارة أنها فائضة عن الحاجة.