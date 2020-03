رونالدو غاضب بسبب قيمته الحالية في سوق الانتقالات

يبدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير راض عن قيمته الحالية في سوق انتقالات اللاعبين. وقد ظهر ذلك من خلال حظره لموقع رياضي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. فما هي قيمة نجم يوفينتوس الحالية في سوق الانتقالات؟

عمد نجم يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو (35 عاماً)إلى حظر موقع “ترانسفيرت ماركت” الذي يعنى بانتقالات لاعبي كرة القدم في جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلن الموقع نفسه. وكتب موقع “ترانسفيرت ماركت” في تغريدة: “لا يمكننا عمل تاغ (tag) لرونالدو، لأنه قام بحظرنا عقب رؤيته لقيمته في سوق الانتقالات”.

وقام موقع “ترانسفيرت ماركت” بخفض قيمة قائد المنتخب البرتغالي من 100 مليون يورو إلى 77 مليون يورو، ليتراجع إلى المركز الرابع كأغلى لاعب في الدوري الإيطالي، وهو نفس المركز الذي يحتله روميلو لوكاكو الذي سجل لحد الآن 23 هدفاً في 34 مباراة رسمية.

Ronaldo blocked transfermarkt because he wasn't happy with his market value 😂😂😂

Not ever seen such a narsicist guy. pic.twitter.com/NQ4N94ym0T

— Arsenal Anoop (@ArsenalAnoop) March 1, 2020