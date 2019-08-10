روبرتو كارلوس يعيد تسديدته التاريخية بعد 22 عاماً

في المباراة الودية التي أقيمت في 3 يونيو 1997 بين المنتخب البرازيلي ونظيره الفرنسي، سدد روبرتو كارلوس المعروف بقدميه المقوّستين، كرة حرة مباشرة من مسافة 35 مترا نحو مرمى الخصم، فانطلقت منحرفة بطريقة تشير إلى أنها كانت ستقع خارج المرمى.

لكن الكرة مالت إليه ودخلته وسط دهشة الجميع من رؤية ما يستحيل تسجيله بهذه الطريقة ليصبح “هدف القرن”، فاعتبروا أنه حدث صدفة، لا بترتيب من اللاعب الذي أعاده الأربعاء الماضي في ريو دي جنيرو، ليثبت أن القدرات الذاتية قد لا تضعف مع مرور الزمن دائما.

وبعد مضي هذه السنوات الطويلة، عاد كارلوس إلى تقليد تلك الركلة في حديقة البيت، تماما كما فعل قبل 22 سنة.

ويرى خبراء رياضيون أن تلك الركلة ما زالت من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، إلى جانب ركلتين لدافيد بيكهام ودافيد لويز.