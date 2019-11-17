رحيم حميد: سنواجه البحرين بأسلوب مختلف

أكد رحيم حميد، المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني، إن أسود الرافدين سيخوضون المباراة المقبلة بتكتيك مغاير عن مباراة إيران، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أقرب الملاحقين وبفارق كبير من أجل أن تكون موقعة أزادي المقبلة “تحصيل حاصل”.

وقال حميد في تصريح صحفي، إن “المنتخب على أهبة الاستعداد لمواجهة الأحمر البحريني وتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث من وصيف المجموعة وبالتالي سيكون الفارق كبيرًا بيننا وبين الوصيف بغض النظر عن باقي مواجهات المجموعة”.

وأوضح أن “الملاك التدريبي بقيادة السلوفيني كاتانايتش، سيلعب بأسلوب مختلف لأن المباراة مختلفة عن سابقتها ولدينا المعلومات الوافية عن طريقة اللعب للمنافس لذا ستكون الطريقة مغايرة عن المباراة السابقة التي تمكنا من الفوز بها والحد من خطورة المنتخب الإيراني وإبطال هجومه وتفكيك دفاعاته”.

وأشار رحيم إلى إن” الاستياء كان حاضرًا قبل مواجهة إيران لأننا كنا نعتمد بشكل كبير على الأرض والجمهور وهما عاملان مؤثران في المباريات القوية، إلا أن حضور الجالية العراقية في عمان والعراقيين من عموم محافظات العراق أدخلنا في أجواء تنافسية كانت مشابهة لملاعبنا وبالتالي فإن الفوز على إيران أطفأ شرارة الغضب لدينا وأنسانا القرارات الجائرة ضد الكرة العراقية”.

وأضاف “نأمل أن تترجم جميع معاني الانتصار السابق والحضور الجماهيري في أرض الملعب للمباراة المقبلة ونطمح أن نحصد النقاط الثلاث بنفس الروح والعزيمة اللتان تعدان من صفات اللاعب العراقي”.

يشار إلى أن منتخبنا سيستضيف البحرين يوم الثلاثاء المقبل، في ستاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة.