رئيس الفيفا يفاجئ العالم عن خطط مونديال الأندية والدوري الأممي

قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن فريق العمل الذي تم تشكيله لتقديم تصورات خاصة ببطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، وكذلك بطولة دوري الأمم للمنتخبات، ربما لا تستطيع إكمال تقاريرها في شهر مارس آذار المقبل، وتقديمها اجتماع الجمعية العامة لفيفا المرتقب بمدينة ميامي الأمريكية.

ولعبت كأس العالم للأندية الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاز بها ريال مدريد الإسباني، لكن على ما يبدو أن النسخ المقبلة قد تشهد تغييرًا؛ حيث اقترح إنفانتينو إقامة مونديال الأندية، بمشاركة 24 فريقًا، كما كشف عن تصوره بإنشاء نسخة عالمية على غرار بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي انطلقت نسختها الأولى العام الماضي تحت مظلة «يويفا»، لكن فكرة إقامة المسابقتين ما زالت تلقى معارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

من جانبه، قال السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم {يويفا}، مساء أمس الخميس، إن اتحاده القاري ما زال ينتظر المزيد من التفاصيل بشأن خطط «فيفا»؛ لطرح المسابقتين الجديدتين بعد مرور عام على عرض فكرة إقامتها للمرة الأولى.

وكشف سيفرين، الذي تم إعادة انتخابه رئيسًا لـ«يويفا» لولاية ثانية؛ مدتها أربعة أعوام بالتزكية، عن أنه يتوقع «عملية تشاور سليمة» قبل أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن معارضته لتلك الخطط، مشيرًا إلى أنه غير مستعد لأن يكون رجلًا تابعًا.

ومن المتوقع أن يستمر السويسري إنفانتينو في منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما أصبح المرشح الوحيد لمقعد الرئاسة، وبالتالي سيصبح رئيسًا لفترة جديدة بالتزكية.

من المقرر أن تجرى الانتخابات خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي في الخامس من يونيو 2019 في العاصمة الفرنسية باريس، علمًا بأن موعد التقدم بأوراق الترشح انتهى الثلاثاء الماضي، وكان يسعى لاعب توتنهام الإنجليزي ومنتخب سويسرا السابق، رامون فيجا، للحصول على حق الترشح، وينوي الحصول على دعم الأعضاء غير الراضين عن الوضع في “فيفا”.

وفي يونيو حزيران 2018، أعلن جياني إنفانتينو ترشحه لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي، على هامش الجمعية العمومية الـ68 لفيفا، والتي اختارت الملف الثلاثي الأمريكي-الكندي-المكسيكي؛ لاستضافة مونديال 2026 على حساب المغرب.