درجال يؤكد تنازله عن جميع القضايا المرفوعة على اتحاد الكرة في المحاكم

أعلن نجم الكرة العراقية السابق، عدنان درجال، تنازله بشكل نهائي عن جميع القضايا، التي توجه بها للمحاكم ضد رئيس اتحاد كرة القدم المحلي ونائبه، بعدما أرسل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالاتهم إلى الفيفا.

وقال درجال، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي “تم التنازل عن جميع القضايا في المحاكم العراقية، بعدما التزم مجلس إدارة الاتحاد بالاتفاق الذي تم في أربيل، وبالتالي من جهتي، التزمت بإسقاط الشكاوى في المحاكم العراقية”.

وأضاف “المحكومان صباح رضا وستار زوير، تكفل بوضعهما السيد إياد بنيان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، من أجل الحصول على عفو رئاسي وإخراجهما من السجن”.

وواصل: “مشكلة اتحاد الكرة لم تكن سهلة، بل معقدة جدا، لكن ‏التعاون واهتمام الجميع أسهم في حل الأزمة، المرحلة المقبلة ستكون مهمة على طريق إصلاح كرة القدم العراقية، وعلى الجميع أن يبذل جهده من أجل بداية عهد جديد، خال من التعقيدات، وللإعلام دور بارز في نجاح العمل”.